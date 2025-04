In Deutschland bewegen sich die Feldhasen weiter auf Rekordniveau – zumindest für aktuelle Verhältnisse. Durchschnittlich 19 Hasen pro Quadratkilometer stromern durch Felder und Wiesen oder – wie es in der Fachsprache heißt – das Offenland. Im Vergleich zu 2023 ist der Wert gleichgeblieben – und damit erneut der höchste seit Beginn des Monitorings vor mehr als zwei Jahrzehnten. Die meisten Feldhasen leben im nordwestdeutschen Tiefland mit 28 Tieren pro Quadratkilometer. Diese vorläufigen Daten aus dem Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands (WILD) hat der Deutsche Jagdverband (DJV) am 14. April 2025 veröffentlicht.