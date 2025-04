In insgesamt 14 Studien im Auftrag der Umweltorganisation Tara Foundation haben Forschende ein umfassendes Bild über die Mikroplastik-Belastung europäischer Flüsse gezeichnet. Das Ausmaß sei besorgniserregend, so das Ergebnis. Die Forschungsteams haben Wasserproben aus neun europäischen Flüssen von deren Mündung bis zurück zur ersten großen Stadt am Flussufer analysiert.

Unter den untersuchten Flüssen waren mit dem Rhein und der Elbe auch solche, die vor allem durch Deutschland fließen. Außerdem haben die Forschenden den spanischen Fluss Ebro, die französischen Flüsse Garonne, Loire, Rhône und Seine sowie die Themse in Großbritannien und den Tiber in Italien beprobt. Die Verschmutzung mit Mikroplastik-Partikeln habe sich in allen diesen Flüssen gefunden, bilanzieren die Forschenden. Insgesamt betrage die Mikroplastik-Belastung in den neun untersuchten Flüssen laut den Messungen durchschnittlich drei Partikel pro Kubikmeter Wasser.

Damit sei die Mikroplastik-Belastung in diesen Flüssen zwar weitaus niedriger als in den zehn am stärksten verschmutzten Flüssen der Welt wie Mekong, Nil und Ganges, wo die Verschmutzung bei 40 Mikroplastik-Partikeln pro Kubikmeter liegt, wenn man aber die Durchflussmengen berücksichtige, dann werde das Ausmaß der Verschmutzung deutlich. In Valence in der Rhône gebe es etwa eine Durchflussmenge von 1.000 Kubikmetern pro Sekunde. Das bedeute also, dass hier 3.000 Plastikartikel pro Sekunde vorbeifließen, so die Forschenden. In der Pariser Seine seien es immerhin 900 pro Sekunde.