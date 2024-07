Deutsche Wissenschaftler haben weltweit zum ersten Mal Mikroplastik in Weinbergen nachgewiesen. Wie ein Team von Forschern der TU Darmstadt und der Universität Trier im Journal Science of The Total Environment berichtet, fanden sie in den von ihnen untersuchten Bodenproben an Mosel und Saar mehr Mikroplastik als in anderen landwirtschaftlich genutzten Böden.