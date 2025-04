Bereits seit 1972 wird die Studie "Mobilität in Städten" im 5-Jahres-Turnus durchgeführt und erhebt durch eine umfangreiche Haushaltsbefragung das Verkehrsverhalten von Einwohnerinnen und Einwohnern deutscher Städte. Der Fokus liegt dabei auf Werktagen außerhalb von Ferien und Feiertagen. Für die aktuelle Befragung wurden über 280.000 Personen in rund 500 Städten und Gemeinden in 14 verschiedenen Bundesländern befragt – und dabei insgesamt 884.332 Wege erfasst.