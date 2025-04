Die Aktionswoche "Fashion Revolution Week" wurde im Gedenken an die Rana Plaza-Katastrophe in Bangladesch ins Leben gerufen. Bei dem Fabrikeinsturz am 24. April 2013 kamen mehr als 1.100 Menschen ums Leben. In dem Gebäude war Bekleidung für viele der weltweit größten Modemarken hergestellt worden. Obwohl der Vorfall weltweit für Erschütterung sorgte, sind die Produktionsraten der Textilindustrie seitdem weiter gestiegen – auf 109 Millionen Tonnen im Jahr 2020. In den kommenden zehn Jahren wird das Produktionsvolumen voraussichtlich weiter steigen. Die Europäische Umweltagentur prognostiziert ein Wachstum auf 145 Millionen Tonnen im Jahr 2030.