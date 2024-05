Wissenschaftler haben in verschiedenen Gebieten der USA die Hitzebeständigkeit der Tigermücke (Aedes Albopictus), die auch immer häufiger in Europa vorkommt, untersucht. Dabei haben sie eine erschreckende Feststellung gemacht: Das Insekt, das auch Krankheitsträger wie das Dengue-Virus überträgt, passt sich wohl je nach den Umweltumständen besser an hohe Temperaturen an als bisher vermutet. "Wir fanden signifikante Unterschiede zwischen den Populationen, sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Larven, wobei diese Unterschiede bei den Erwachsenen stärker ausgeprägt waren", so Katie Westby, leitende Forscherin des Projekts von der Universität Washington.

"Der allgemeine Trend geht zu einer erhöhten Hitzetoleranz bei zunehmenden Niederschlägen", so Westby weiter. "Es könnte sein, dass feuchtere Klimazonen es den Mücken erlauben, heißere Temperaturen zu ertragen, weil sie weniger austrocknen, denn es ist bekannt, dass Feuchtigkeit und Temperatur zusammenwirken und das Überleben der Mücken beeinflussen.“ Die Forscher testeten dies im Labor, indem sie bei erwachsenen Exemplaren die Umgebungstemperatur stückweise erhöhten und ermittelten so die obere Wärmetoleranzgrenze. Diese stellten sie in Zusammenhang mit den Lebensbedingungen, aus denen die Tiere kamen. Mit dem Ergebnis: Je feuchter diese Gebiete sind, desto höher sei die Wärmegrenze der Tiere.