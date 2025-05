Den Grund dafür nennt Renke Lühken vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg: "Die massive Trockenheit führt dazu, dass es einfach weniger Brutplätze gibt und dadurch gibt es nicht so extrem viele Stechmücken." Lühken zufolge sind viele Feuchtgebiete ausgetrocknet, wo Mücken sonst brüten. Und auch beliebte künstliche Brutstätten wie Regentonnen sind vielerorts leergelaufen, sodass dort aktuell keine Mückenentwicklung stattfindet. In Halle/Saale wird man sich darüber freuen, denn gerade dort gab und gibt es immer wieder extreme Mückenvorkommen.