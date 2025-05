"April, April – der weiß nicht, was er will": Das alte Wetter-"Sprichwort" war in diesem Jahr nicht wirklich anwendbar. Statt wechselhaft war der Monat deutlich sonniger und trockener als normalerweise. Und damit machte der April nahtlos dort weiter, wo Februar und März aufgehört hatten. Alle drei Monate waren viel trockener und sonniger als im Normalfall. So gab es nur zwei Jahre (1921 und 1976), in denen es in diesen drei Monaten noch etwas weniger Niederschlag gab als 2025, und bei der Sonnenscheindauer, die vom DWD seit 1951 erfasst wird, ist 2025 sogar Spitzenreiter.