Wenn also derzeit die Rede von trockenen Böden ist, dann geht es vor allem um die Schichten, mit denen auch jeder Hobbygärtner zu tun hat: die oberen Zentimeter bis hin zu wenigen Dezimetern. Wer sich also fragt, wo das ganze Wasser aus dem vergangenen Jahr hin ist, muss tiefer graben. "Das ist im Moment noch in mittleren bis tiefen Bodenschichten gespeichert in großen Mengen", sagt DWD-Experte Brömser. Es sei in den vergangenen anderthalb Jahren durch den Boden hindurch ins Grundwasser gelaufen. Deshalb sei die Lage dort auch relativ entspannt.

Die Fachleute vom Deutschen Wetterdienst seien deshalb zwar in Hab-Acht-Stellung, aber längst noch nicht in Sorge, sagt Meteorologe Brömser. Bisher habe auch das Pflanzenwachstum noch nicht begonnen, sodass auch wenig Wasser verdunstet sei.

Der Blick auf die aktuellen Bodenfeuchte-Karten kann aber einen anderen Eindruck erwecken, erläutert Brömser. Der Grund dafür sei, dass hier meist die Abweichung im Vergleich zu dem dargestellt werde, was für die jeweilige Jahreszeit üblich sei. "Und das heißt, um diese Jahreszeit springen manche Dürreindikatoren relativ schnell an, wenn es trockener ist als in vielen anderen Jahren, aber immer verglichen zur selben Jahreszeit", so der Meteorologe. Das könne aber gleichzeitig dennoch heißen, dass es in absoluten Zahlen noch sehr hohe Feuchtegehalte im Boden gebe. "Und von daher ist die Situation vielleicht nicht so kritisch, wie sie beim ersten Blick auf manche Karte erscheinen mag", ergänzt Brömser.