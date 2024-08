Den Hinterleib erhoben, die Kieferzangen gespreizt: So droht der Schwarze Moderkäfer allen, die ihn aufscheuchen. Dabei erinnert er in seiner Form ein bisschen an einen Skorpion. Allerdings ist er nur drei Zentimeter groß und die Schnecken in unserem Garten wird er leider nicht vertilgen. Er lebt nämlich in feuchten Wäldern oder Auen, wo er nachts auf Schneckenjagd geht. Am Tag verbirgt er sich unter morschem Holz am Boden oder unter Laubstreu.

Bildrechte: IMAGO / Ardea