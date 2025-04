Außerdem können die bräunlich-rötlichen Tiere hervorragend klettern – Hochbeete sind kein Problem für sie und zu hängenden Gefäßen seilen sie sich am Schleimfaden ab. Salat und Gemüse riechen sie aus Dutzenden Metern Entfernung. Und als wäre das alles nicht genug: An einer ausgewachsenen Spanischen Wegschnecke haben – von Indischen Laufenten abgesehen – kaum Fressfeinde Interesse. Jungschnecken vertilgende Tiere wie Igel, Kröten oder bestimmte Laufkäfer wiederum gibt es immer weniger in deutschen Gärten. "Arion vulgaris ist ein Profiteur der Einöde in den Gärten", sagt Michael Schrödl von der ZSM.