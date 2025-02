Damit Wasserstoff geologisch entsteht, muss Mantelgestein mit Wasser reagieren. Die Minerale im Gestein ändern dabei ihre Zusammensetzung und bilden neue Stoffe aus der sogenannten Serpentingruppe – und Wasserstoff. Dieser Prozess heißt passenderweise Serpentinisierung. Mantelgestein befindet sich allerdings normalerweise tief in der Erde, unterhalb der Kruste. Damit das Gestein in Kontakt mit Wasser kommen kann, muss es tektonisch aus der Tiefe an die Erdoberfläche geholt werden. Dort kann es dann serpentinisieren. Zwei Umgebungen sind bekannt, in der die Plattentektonik Mantelgestein im Laufe der Erdgeschichte hervorgebracht hat – einmal in Ozeanbecken und bei der Bildung von Gebirgen, wenn Kontinente kollidieren und das Gestein an die Oberfläche drücken.

Gebirge als ideale Orte der Wasserstofferzeugung

Ihr Modell zur Suche von H2-Reservoirs fütterten die Forscher mit Daten aus der Natur und simulierte die plattentektonische Entwicklung, die Mantelgestein hervorgebracht hat. So konnten sie zeigen, wo genau die idealen Bedingungen für die Serpentinisierung geherrscht haben. Es zeigte sich, dass die Bedingungen für die natürliche H2-Generierung in Gebirgszügen wesentlich besser sind als in den Becken, weil dort die idealen Temperaturen herrschen. Die Kapazitäten in den Gebirgen könnten 20-mal größer sein als im Ozean.