Rund 14,45 Millionen Quadratkilometer des Arktischen Ozeans waren am 21. März von Packeis bedeckt – so wenig wie noch nie in dieser Jahreszeit. Das teilt das deutsche Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung mit und bestätigte damit Beobachtungen der US-Weltraumagentur Nasa. Die Eisfläche ist damit rund eine Million Quadratkilometer kleiner als im langjährigen Mittel. 2025 habe damit den Negativrekord von 2017 gebrochen. Die Daten zur Größe der Eisfläche stammen von Satellitenbeobachtungen, die seit 1979 durchgängig vorliegen.

Im Februar und März, am Ende der nördlichen Polarnacht, erreicht das Meereis in der Arktis üblicherweise seine größte Ausdehnung. In diesem Jahr seien beide Monate aber sehr warm gewesen. Im März habe die Durchschnittstemperatur -10 Grad Celsius betragen, was rund 9 Grad mehr sein als im langjährigen Durchschnitt. Im Februar lagen die Temperaturen teilweise nur bei -5 Grad, was rund 16 Grad mehr als sonst üblich sei.