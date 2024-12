"Letztendlich zeigt die BedMachine Antarctica ein gemischtes Bild", sagt Morlighem. "Die Eisströme in einigen Gebieten sind durch die Beschaffenheit des Bodens darunter relativ gut geschützt." So seien etwa hohe Bergketten eine natürliche Barriere. "In anderen, retrograden Eisbetten dagegen steigt das Risiko, dass der marine Eisschild instabil wird", so der Forscher. Das betreffe etwa die Westantarktis und dort den Thwaites- und den Pine-Island-Gletscher. Dort seien die Gräben im Boden deutlich tiefer als bislang angenommen. Dadurch werde der Gletscherfluss ins Meer beschleunigt.