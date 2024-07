Die Ergebnisse wurden in den Fachjournalen Wiley Analytical Science (Characterization of biomarkers of strawberries by MS imaging) sowie Plants (Sugars and Organic Acids in 25 Strawberry Cultivars: Qualitative and Quantitative Evaluation) veröffentlicht.



Zur Pressemitteilung der TU Bergakademie Freiberg: Erdbeeren unter der High-Tech-Lupe.