Lauf Floraweb wächst die Pflanze in ganz Mitteldeutschland. Die meisten Funde gibt es laut der Verbreitungskarte in Sachsen, vor allem im Bergland. In Sachsen-Anhalt findet sich das Blutauge im Norden und im Harz und auch in Thüringen ist das Gebirge bevorzugter Standort der Pflanze.