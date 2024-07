Am 1. August 2024 wird der diesjährige Erdüberlastungstag erreicht. Der Tag liegt damit einen Tag früher als noch im vergangenen Jahr. Zur Erdüberlastung zählt etwa der Verbrauch an Fischen, Ackerland oder Holz – aber auch die Aufnahmefähigkeit der Erde für Müll und Emissionen. Derzeit leben wir so, als würden uns 1,7 Erden zur Verfügung stehen; dies zeigen die Berechnungen des Global Footprint Networks.