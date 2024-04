Am Osterwochenende hat Saharastaub vielerorts die Luft getrübt. Die ungewöhnlich ausgeprägte Staubwolke zog seit Karfreitag von Süden kommend über Deutschland. Der Höhepunkt des Naturphänomens ereignete sich am Samstag. Am Ostermontag hing die Wolke noch im Nordosten über Teilen von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Bis zum Abend sollte sie auch dort abgezogen sein.

Gesundheitliche Bedenken gebe es bei so kurzweiligen Überschreitungen jedoch keine. Zwar kommen die Staubpartikel der Sahara vor allem im Frühjahr und im Herbst nach Europa. Eine so hohe Konzentration wie am Osterwochenende gibt es aber selten. Ein ausgeprägtes Tiefdruckgebiet über dem Atlantik war dafür verantwortlich. Durch eine sehr kräftige Windströmung gelangte der Staub von Nordafrika nach Mitteleuropa.

Inzwischen ist die Feinstaubbelastung in der Luft in Deutschland wieder okay. Vor allem in Mitteldeutschland werden die Grenzwerte nicht mehr überschritten. Nur an den Messstationen in Halle (Saale) und Magdeburg ist die Belastung durch Feinstaub (PM10) am 2. April 2024 (um 8:00 Uhr) gemäßigt: 36 Mikrogramm pro Kubikmete in Halle und 31 Mikrogramm pro Kubikmeter in Magdeburg. Das könnte sich jedoch im Laufe des Tages noch legen.