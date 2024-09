Das Forschungsteam geht davon aus, dass chemische Prozesse in der Atmosphäre gering bioreaktives Eisen in zugänglichere Formen umwandelt. "Dieses Eisen wird dann von Phytoplankton aufgenommen, bevor es den [Meeres-]Boden erreichen kann“, erklärt Timothy Lyons (University of California in Riverside) in einer Pressemitteilung. Damit hat der eisenhaltige Staub laut dem Forscher einen großen Einfluss auf das Leben in großer Entfernung.