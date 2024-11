Aus einer Umfrage der Europäischen Investitionsbank (EIB) haben mehr als zwei Drittel der Deutschen schon mindestens einmal Extremwetter erlebt. 71 Prozent kennen nach eigenen Angaben extreme Wetterereignisse wie Hitze, schwere Stürme oder Überflutungen. Fast alle Befragten in Deutschland (92 Prozent) gaben demnach an, die Anpassung an den Klimawandel sei notwendig.