Eine Forschungsgruppe der TU München (Gabriel Naumann, Elke Schropp und Matthias Gaderer) hat das nun getan, zumindest für ein "Standardhaus" und Standardbedingungen. Bei allen Parametern hat die Gruppe die aktuell bekannten Standard- oder Durchschnittsdaten zugrunde gelegt. So ist das Haus ein zweistöckiges Einfamilienhaus mit insgesamt 190 Quadratmetern Wohnfläche. Darin leben vier Personen. Draußen herrschen klimatische Verhältnisse wie in München. Das Heizsystem im Keller muss Fußbodenheizung und Wasser erwärmen. Der Warmwasserbedarf der Familie ist absolut durchschnittlich. Der Strommix entwickelt sich so wie prognostiziert. Die Inflation ist so wie in den vergangenen Jahren. Und so weiter, und so fort, Daten über Daten, Parameter über Parameter.