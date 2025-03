Skeletonema marinoi gehört nach Angaben der Forscher zu jenen Lebewesen, die in der Lage sind, bei ungünstigen Bedingungen in eine Art Schlafmodus mit reduziertem Stoffwechsel überzugehen. Dabei werden sogenannte Dauerstadien mit stabilen Schutzhüllen und eingelagerten Energiereserven gebildet. Die Dauerstadien der nun wiedererweckten Kieselalge Skeletonema marinoi fielen vor 7.000 Jahren auf den Grund der Ostsee, wo sie von Sediment überlagert und unter Luftabschluss über Jahrtausende konserviert wurden. 2021 kehrten diese Dauerstadien in Sedimentkernen an die Oberfläche zurück, die das Forschungsschiff "Elisabeth Mann Borgese" östlich der Insel Gotland aus 240 Metern Wassertiefe gewonnen hatte.