Die Studie verglich Schutzgebiete, wo es nur eingeschränkten Fischereizugang gibt, mit benachbarten offenen Angelrevieren in den Regionen Grabow (Bodden), Ummanz und Selliner See / Neuensiener See. Die Autoren machten dazu selbst Hunderte Würfe mit Kunstködern, wie sie für die Hecht-Angelei typisch sind, und stellten auch Stellnetze auf, wie sie in der Berufsfischerei verwendet werden. Die Ergebnisse waren eindeutig: "Die Fangraten in den Schutzgebieten waren durchschnittlich drei- bis viermal so hoch wie in den Vergleichsgebieten. Auch kapitale Hechte kamen in den Schutzgebieten häufiger vor. Dies deutet darauf hin, dass auch die Angelfischerei Einfluss auf den Hechtbestand der Boddengewässer hat beziehungsweise auch früher schon hatte", sagt Philip Roser, Erstautor der Studie.