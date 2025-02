Zum gleichen Ergebnis, allerdings mit einer anderen Berechnungsmethode, kommt auch Alex Cannon von der Climate Research Division in British Columbia in Kanada. Er hat sich verschiedene ältere Klimaberechnungen angesehen, in denen sich ebenfalls zeigte: Wird ein bestimmter Temperaturwert in mehr als 12 Monaten in Folge überschritten, hat die Welt mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Temperaturschwelle vollständig überschritten. Diese 12 Monate waren laut den Daten von Corpernicus bereits im Juni 2024 abgeschlossen. Allerdings gibt es hier noch Diskussionen unter Forschenden, wie sicher diese Messungen sind. Andere Datensätze zeigen den Abschluss einer 12-Monatsperiode über 1,5 Grad erst für das Ende des Dezembers 2024 an.