In Sachsen hat die aktuelle Regierungskoalition zwar festgelegt, potenzielle Flächen wie Parkplätze künftig für Photovoltaik zu nutzen. Ob aber auch eine Pflicht in der Landesbauordnung verankert wird, könne erst bei einer Überarbeitung geprüft werden, so eine schriftliche Auskunft auf MDR-Anfrage. Auch Thüringen sieht die Nutzung von Parkplätzen positiv, erwartet aber, dass die neue Bundesregierung hier tätig wird. Sachsen-Anhalt wiederum setzt ausdrücklich auf Freiwilligkeit, will aber in seiner Bauleitplanung einen Grundsatz verankern, durch den vorhandene Potenziale für Solaranlagen geprüft werden müssen.