Zukünftige Entwicklungen von dynamicGP sollen den Ansatz weiter verfeinern, um dadurch etwa auch die Auswirkungen von Umweltfaktoren mit berücksichtigen zu können. Der neue Ansatz könnte großen Einfluss auf die Züchtung von Pflanzensorten haben, die an bestimmte Regionen angepasst sind, aber auch die Präzisionslandwirtschaft weiter verbessern, so die Forscher. Präzisionslandwirtschaft beschreibt Techniken im Pflanzenanbau, die ressourcenschonend, effizient und so auch kostensparend sein sollen. Mit Satellitenbildern, Bodenproben, Sensoren, Datenanalysen wie bei dynamicGP, sollen so jede Pflanze und jeder Acker spezifisch bearbeitet werden können.