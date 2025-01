Langgezogene Schleier, die sich langsam über den Himmel schieben, ganz so als würde ein nicht spürbarer Wind ganz zart einen Vorhang bewegen: Polarlichter in ihrer vollen Pracht und Stärke sind ein faszinierendes Himmelsschauspiel. Und so besonders und spannend es auch ist, sie hier in Mitteldeutschland zu entdecken und zu fotografieren, wollen viele Menschen genau diese magischen Momente erleben.