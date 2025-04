Grundlagenforschung trifft auf angewandte Wissenschaft, Labor trifft auf Feld, so könnte man das Programm überschreiben. "In der Grundlagenforschung arbeiten wir oft mit Modellpflanzen wie Arabidopsis thaliana", so Ingo Heilmann, der auch Sprecher des Verbundprojektes ist. "Diese sind gut erforscht, weil sie nicht so komplex sind. Ihr Erbgut ist zum Beispiel relativ klein." Das ist gut für grundlegenden Erkenntnisse, doch die haben noch keinen praktischen Nutzen. Noch nicht, denn hier setzt "Value Plant" an. Wie lässt sich die Nährstoffproduktion im Getreide verbessern? Wie können Getreide, Raps oder Kartoffeln noch mehr Erträge bringen und das in Zeiten des Klimawandels? Diese Fragen gehen die Forschenden an.