Dass Mitteldeutschland seit dem beginnenden 20. Jahrhundert ein Zentrum des Braunkohlebergbaus und der chemischen Industrie war, ist bekannt. Die Region nahm aber auch eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet der damit einhergehenden Raumplanung ein. "Mitteldeutschland kommt neben dem Ruhrgebiet eine Pionierrolle in der modernen Landesplanung zu", sagt der Professor für Stadt- und Raumplanung Harald Kegler, der zugleich Lehrbeauftragter an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ist.

Nach dem Ersten Weltkrieg sorgte die Kohleförderung in Mitteldeutschland für ein rasantes industrielles Wachstum. Damit stiegen auch die Anforderungen für weiträumige Planungsprozesse, erklärt Kegler. Räumliche Leitlinien für die Entwicklung mussten her. Im damals preußischen Halle wurde am 2. April 1925 der "Landesplanungsverband für den engeren mitteldeutschen Industriebezirk" gegründet, dem Vertreter von Wirtschaft, Landwirtschaft und Kommunen angehörten. Im sächsischen Leipzig stellte der Planungstheoretiker Gustav Langen 1927 den Schlüsselbegriff der Raumordnung und andere Begriffe der räumlichen Planung vor. In Thüringen wurde eifrig über die Gestaltung der "industriell geprägten Kulturlandschaft" diskutiert.

Die damaligen Planungsarbeiten in Mitteldeutschland waren erstaunlich visionär. So gab es zum Beispiel bereits 1928 einen Plan für die Zukunft des Geiseltals nach dem Ende der Braunkohleförderung. 80 Jahre später wurde dieser Plan auch umgesetzt: In dem ehemaligen Braunkohleabbaugebiet ist ein Naturschutzgebiet entstanden. Der Großteil der restlichen Pläne musste jedoch wegen der Weltwirtschaftskrise verworfen werden. Der 1925 in Halle gegründete Landesplanungsverband für den mitteldeutschen Industriebezirk wurde 1932 nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten in Anhalt aufgelöst.