Auf Standorten mit hoher Nährstoffverfügbarkeit nahm zwar die Vielfalt der dort wachsenden Pflanzen leicht ab. Doch das hatte insgesamt nur einen winzigen Einfluss auf die Menge der Biomasse insgesamt. "Auch wenn sich die Auswirkungen auf die Biodiversität nicht so stark auf die Biomasse übertragen, ist es dennoch wichtig, die Pflanzenvielfalt zu berücksichtigen", sagt Co-Autor Stan Harpole, der Forschungsgruppen am iDiv, am UFZ und an der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg leitet. "Nur so können wir genau verstehen, wie sich Niederschläge auf die Biomasse in Ökosystemen auswirken, in denen die Verfügbarkeit von Nährstoffen wie Stickstoff und Phosphor kein limitierender Faktor ist."

Bildrechte: Christiane Roscher