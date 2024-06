Unwetter Vb-Wetterlage: So viel Regen hat Deutschland abbekommen

04. Juni 2024, 16:17 Uhr

Die Auswertung der Daten von mehr als 2.000 DWD-Wetterstationen zeigt: In einigen Orten in Süddeutschland hat es in den vergangenen Tagen deutlich mehr geregnet als normalerweise in einem ganzen Monat. Der Spitzenreiter ist im Oberallgäu zu finden – mit mehr als 250 Litern pro Quadratmeter binnen fünf Tagen.