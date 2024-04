Medienberichten zufolge hatte die starke Staubbelastung in der Luft für Andrang in Notaufnahmen geführt. Experten hatten vor der Wetterlage gewarnt und Menschen mit Atemwegserkrankungen und Allergien geraten, sich nicht im Freien aufzuhalten. Zusätzlich belasten den Behörden zufolge mehr als 20 Waldbrände die Luftqualität. Die aktuelle Staubwolke hatte besonders die Region um Athen eingepudert sowie die Insel Kreta. Der Wind treibt den Staub den Vorhersagen zufolge in den nächsten Tagen Richtung Ägäis, und der könnte dann möglicherweise auf der Inselgruppe Dodekanes mit der Hauptinsel Rhodos für ähnliche Bilder wie in Athen sorgen.