Spielen bis ins Erwachsenenalter ist eine universelle Eigenschaft des Menschen und galt bei anderen Spezies bislang als selten. Eine in der Zeitschrift Current Biology erschienene Studie des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen hat nun jedoch gezeigt, dass auch Schimpansen ihr Leben lang spielen und dass das Spielen ihre Zusammenarbeit in der Gruppe fördert.