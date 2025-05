Schwangere sind von einer Zunahme der klimawandelbedingten Hitzetage besonders betroffen. Das geht aus einer Untersuchung der US-Organisation Climate Central hervor. So sei die Zahl der für schwangere Menschen gefährlichen Hitzetage an den meisten Orten weltweit doppelt so hoch wie sie es ohne den menschengemachten Klimawandel gewesen wäre. Gefährliche Hitzetage gingen unter anderem mit einem höheren Risiko für Frühgeburten einher, heißt es.

Dabei seien oft Schwangere in Ländern betroffen, in denen es auch an einer ausreichenden Gesundheitsversorgung mangele, teilt Climate Central mit. Dazu zählen Länder der Karibik, in Zentral- und Südamerika, in Südostasien und afrikanische Staaten im südlich der Sahara gelegenen Teil des Kontinents. Aber auch in Deutschland gab es seit 2020 im Schnitt 22 solcher Hitzetage, ursprünglich waren es zehn.