Während die Bewohner in der Ägäis im Mittelmeer, insbesondere auf Santorin von einem großen Erdbeben betroffen sein könnten , und auch Portugals Hauptstadt Lissabon am Sonntag (17.02.2025) ein Erdbeben der Stärke 4,7 erlebte, sorgte eine Meldung aus Italien am Montagabend für noch mehr Aufregung. Dort sollten die Campi Flegrei, die Phlegräischen Felder nahe dem Vesuv, von einem Erdbeben der Stärke 9,0 erschüttert worden sein.

Wie Erdbebennews.de aus Jena berichtete, verbreitete sie sich verschiedene Plattformen Erdbebenapps automatisch binnen Sekunden an Millionen Nutzer weltweit. Eine "Falschmeldung zur falschen Zeit", so Erdbebenexperte Jens Skapski von der Uni Jena, der die Seite betreibt. Das liegt daran, dass in der Region bereits seit Tagen die Erde bebt. Am Wochenende waren die Erschütterungen sogar in Neapel zu spüren, berichtet der BR. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) verortete das heftigste Beben mit einer Stärke von 3,9 am Sonnabend (16.02.) gegen 15.30 Uhr im Westen der Stadt in den Phlegräischen Feldern.