An der Küste Kaliforniens verenden derzeit zahlreiche Delfine und Seehunde. Einige geistig verwirrte Tiere greifen auch Menschen an, wie US-Medien berichten. Grund für das außergewöhnliche Verhalten ist das Gift der Kieselalge Pseudo-nitzschia. Die Alge blüht derzeit in einem breiten Abschnitt von Los Angeles bis San Diego, wie die Deutsche Stiftung Meeresschutz berichtet.

Forscher vermuten, dass warme Wassertemperaturen in Folge der Klimawandels zu der Algenblüte geführt haben. Hinzu kommt ein starker Eintrag von Nährstoffen aus der Landwirtschaft. Das Phänomen tritt bereits das vierte Jahr in Folge auf, wobei in den vergangenen Jahren vor allem die Sommermonate betroffen waren. 2023 starben dabei über 500 Seelöwen und mindestens 110 Delfine. Die bisher schlimmste Blüte der Kieselalge Pseudo-nitzschia ereignete sich 2015, als das Ereignis von Frühjahr bis in den Sommer andauerte und sich entlang der nordamerikanischen Westküste bis nach Alaska erstreckte.