Statt in den nächsten Monaten unbegründete Sorgenfalten in Richtung Blackout zu ziehen, sei es viel wichtiger, auf die nächsten Jahre zu schauen, sagt Quaschning. "Natürlich muss die Energieversorgung dann in zehn Jahren auch ganz anders aussehen wie vor zehn Jahren, aber da muss man halt die Lösung adressieren und nicht permanent die Bevölkerung kirre machen." Das bedeutet: "Wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir das System auch stabil, wenn wir doppelt so viele Solaranlagen haben."

Denn dass erneuerbare Energiezeugung nicht so gleichmäßig funktioniert wie fossile, liegt in der Natur der Witterung: Bei Sonne gibt's viel Strom, bei Wind auch, bei einer Dunkelflaute weniger. Wenn aber zu viel oder auch zu wenig Energie ins Stromnetz eingespeist wird, kann das Netz zusammenbrechen. "Weil wenn zu viel Strom da ist, steigt die Netzfrequenz", erklärt Volker Quaschning, "und geht die über einen kritischen Punkt, dann schalten viele Anlagen automatisch aus, damit da nichts kaputtgeht." Das heißt: Am besten sollte immer so viel Energie erzeugt werden, wie auch verbraucht wird. Und am besten auch dort, wo sie verbraucht wird – zum Beispiel auf dem Dach des Eigenheims.