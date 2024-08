Kein Gartencenter in Deutschland ohne den beliebten Gartenstrauch. Nicht so in der Schweiz. Hier ist ab 1. September 2024 der Verkauf des beliebten Sommerflieders gesetzlich verboten (auch Kirschlorbeer oder Blauglockenbaum stehen auf der Liste der Verbots-Verordnung, die Sie hier als pdf lesen können).

Bildrechte: IMAGO / Ex-Press Es ist der Schlusspunkt unter einer langen Debatte, die zeitweise darauf zielte, Buddleja Davidii aus Gärten zu entfernen, Gärten zu kontrollieren und die bei Schmetterlingen beliebten Büsche langfristig durch andere Pflanzen zu ersetzen. Wer in der Schweiz nun schon Sommerflieder im Garten stehen hat, kann ihn dort lassen, darf ihn aber nicht weitergeben. (Was ohnehin nicht nötig ist, denn der Sommerflieder ist in Sachen Verbreitung fast unschlagbar.)

Verkaufsverbot für Sommerflieder: Bringt das was?

"In Deutschland ist das nicht in der Diskussion," sagt Ingolf Kühn vom Umweltforschungszentrum (UFZ) in Leipzig auf Anfrage von MDR WISSEN. Ist ein Verkaufsverbot an sich überhaupt sinnvoll bei einer Pflanze, die sich so effektiv selbst vermehrt?

Bildrechte: imago/blickwinkel Kühn, der sich beim UFZ und als Professor für Makroökologie an der Uni Halle mit Pflanzeninvasionen und ihrer Bedeutung für die Artenvielfalt befasst, sagt: "Fachlich wäre es sinnvoll. Je häufiger sie im Verkauf sind, umso schneller breiten sie sich aus, das funktioniert exponentiell. Von daher bringt ein Verkaufsverbot tatsächlich was." Dann kommen wenigstens über den Verkauf weniger Pflanzen in Umlauf. "Schwieriger ist es vielmehr mit der gesellschaftlichen Akzeptanz, biologisch noch so sinnvolle Dinge durchzubringen." In Deutschland setzt man auf die freiwillige Selbstverpflichtung des Handels, erklärt der Wissenschaftler: "Allerdings verdient der Handel damit gutes Geld."

Sommerflieder: Warum ist er so erfolgreich?

Bildrechte: imago images/imagebroker Geruch, Genügsamkeit, Geduld, gutes Aussehen, schnelles Wachstum: So lässt sich zusammenfassen, warum der Zierstrauch auch außerhalb Asiens schnell gedeiht. Anfang des 19. Jahrhunderts als Zierstrauch nach Europa gebracht, wird die Pflanze schließlich in Privatgärten als Gestaltungselement entdeckt. Wind, Erde, Tiere, Menschen und Maschinen verteilen seither die Samen des Sommerflieders, die laut Naturschutzbund bis 40 Jahre im Boden keimfähig bleiben. Dabei spielt das Geruchs-Angebot offenbar die entscheidende Rolle: Insgesamt 31 chemische Stoffe sorgen dafür, dass der Busch besucht wird, am Tag wie in der Nacht.

Für Tagpfauenaugen ist wissenschaftlich belegt, dass besonders zwei Geruchsstoffe die Falter auf den Flieder locken, 4-Oxoisophoron und Oxoisophoronepoxid. Diese chemischen Verbindungen zählen zu den Terpenoiden. Die kommen zum Beispiel in Eukalyptus, Pfefferminz, Thymian und anderen Pflanzen vor. Beim Sommerflieder ist der Ausstoß dieser beiden Komponenten demnach höher als bei anderen Pflanzen, die diese Stoffe auch verbreiten. Die Attraktivität des Flieders durch seine Geruchsstoffe war den Forschern zufolge dreimal so hoch wie dessen optische Reize.

Schmetterlingsflieder macht Falter betrunken?

So viel chemische Stoffe im Sommerflieder – sorgt irgendwas davon dafür, dass die Schmetterlinge betrunken werden und sich nach Besuch des Sommerflieders auffällig verhalten? Ein Mythos, den auch Ingolf Kühn kennt. Der Biologe sagt ganz klar: "Das ist eine Aussage von einem biologischen Laien, die durch nichts belegt ist. Es gibt dafür keine Hinweise aufgrund der chemischen Inhaltsstoffe oder des Verhaltens von Schmetterlingen."

Sommerflieder: Fraß-Spuren in Europa und China

Während sich die Menschen in Internet-Gartenforen beim Thema Sommerflieder gnadenlos beharken, ob Zierstrauch oder Katastrophe, sind sich die Insekten mit Ausnahme der Schmetterlinge in Europa offenbar einig: Man mag ihn kaum, jedenfalls nicht als Futter. 2008 hatte ein Team des Leipziger Umweltforschungszentrums das untersucht und kam zu dem Ergebnis: "An den Pflanzen in der chinesischen Heimat waren 15 Prozent der Blätter von Insekten zerfressen. In Deutschland dagegen nur 0,5 Prozent", berichtete Susan Ebeling vom UFZ damals. Aber sind wirklich nur Schmetterlinge an dem Strauch?

Auch nachts lockt der Sommerflieder Insekten an

Eine Studie aus den USA zeigt, dass die Sträucher auch nachts von Insekten besucht werden. Zwölf verschiedene Eulenfalter, sechs Zünsler-Arten, zwei Spanner-Arten aus der Familie der Großfalter und eine aus der Wickler-Familie wurden nachts eingefangen. Am Tag fanden sich neben Schmetterlingen auch Schwebfliegen, Zweiflügler, Spinnen, Eintagsfliegen und Ohrenkneifer. Ob das nun mehr oder weniger sind als an anderen Büschen, die Schmetterlinge besuchen, sagt die Studie nicht.

Sommerflieder: Welche Schäden richtet er an?