Bildrechte: MDR/Florian Zinner Langanhaltende Trockenheit wie in diesem Jahr zählt zu den Klimafolgen, die im Zuge der Erderwärmung in Deutschland häufiger werden. Langfristig kann das der Storchenpopulation im Land schaden. Und das wäre bedauerlich, schließlich hat sie sich gerade erst erholt. Diese Erholung betrifft vor allem die westziehenden Störche, also jene, die sich vom Deutschland westlich der Elbe im Winter ihren Weg Richtung Spanien oder Nordafrika bahnen. Von den vor zwanzig Jahren 4000 deutschen Brutpaaren war nur ein Viertel Westzieher. Der Rest nahm die gefährlichere, lange Route in Richtung Türkei bis hin nach Südafrika. Die Zahl der Brutpaare hat sich inzwischen mehr als verdreifacht, aber nur noch ein Viertel sind Ostzieher. Durch die Verluste auf ihrer Ostwanderung stagniert die Population, die wenigen Zuwächse sind aus dem Westen rübergemacht. Ja, auch das gibt’s.

Den Weststörchen zugute kommt auch das warme Klima, insbesondere entlang des Rheins, von dem auch Groß-Gerau nicht weit entfernt liegt. Dass es in den vergangenen Jahren noch ein bisschen wärmer geworden ist, bringt uns dazu, dass wir unser Bild vom Zugvogel wohl etwas korrigieren müssen. Zwar ziehen Störche auch im Winter noch dorthin, wo es sich von den Temperaturen her aushalten lässt und – vor allem – genügend Futter verfügbar ist. Aber für manche reichen da auch fünfzig Kilometer innerhalb Deutschlands. Und einige bleiben sogar gleich an Ort und Stelle. Bildrechte: Bernd Petri/Nabu

Einen Sinneswandel im Tun der Störche hat auch Andrea Flack festgestellt, Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung in Konstanz. "Das sehen wir hauptsächlich bei älteren Störchen, die früher aus ihren Überwinterungsgebieten zurückkehren oder auch im Herbst vielleicht länger hierbleiben." Insgesamt ziehen die älteren Störche also weniger. Vielleicht noch nach Spanien, dort ist das Futterangebot auf Reisfeldern und Müllkippen ausreichend. Diese prototypischen Zugvögel sind gar nicht so reiselustig, wie wir denken, denn Langstreckenflüge sind für die Tiere nicht gerade ungefährlich.

Goldner Westen der Störche

Die kurze, komfortable Westroute scheint attraktiver zu sein als die lange Ostroute. "Und deswegen verschiebt sich dieser Zugkorridor so ein bisschen Richtung Westen", so Andrea Flack. Dass der Klimawandel Zugvögeln entgegenkommt, wäre ihr zufolge aber die falsche Schlussfolgerung: "Wenn die Vögel früher zurückkommen und hier anfangen wollen zu brüten, ist es eventuell so, dass die Nahrung noch gar nicht da ist." Oder manche Insekten sind in ihrem Entwicklungsstadium schon durch und fallen als Fressen weg.

Ortswechsel: Bernd Petri steuert in Richtung Mülldeponie Büttelborn, direkt an der A67, der Storchenautobahn, die manche Kraftfahrende schon dazu bewegt haben soll, einen Gang runterzuschalten. Auf der Deponie kennt man den Ornithologen schon. Warum, wird klar, als Petri gelernt den Müllbergpfad nach oben lenkt und auf halber Höhe zum Stehen kommt: Hier, wo der ungetrennte menschliche Unrat lagert, tummeln sich pünktlich zum Lunch an die hundert Weißstörche. In bester Gesellschaft einiger Milan-Greifvögel durchsuchen sie das nach Verwertbarem, was wir Restmüll nennen. Bildrechte: MDR/Florian Zinner

Das rastlose Stochern geht mit vertrauten Klängen einher, dem klassischen Klappern des Klapperstorchs. Und mit eher unvertrauten: Ja, Störche können fauchen, wenn ihnen die Kameradinnen und Kameraden zu sehr auf die Füße treten. Zwischen und in den bunten Plastiksäcken müssen sich offensichtlich allerhand Fleischreste und andere verwertbare Lebensmittel versteckt haben, die den Vögeln Nahrung bieten.

Das idyllische Bild vom Storch, der sich in der Pappel oder auf einem Schornstein eingenistet hat, elegant durch die Landluft segelt und so viel Natürlichkeit ausstrahlt, dass es zum Wappentier des Nabu gereicht hat, dieses Bild ist auf einmal ganz weit weg. Ganz freiwillig sind die Tiere auch nicht hier, sondern nur, weil ihnen ihr eigentlicher Lebensraum nicht mehr genug Nahrung bietet, sofern er überhaupt noch existiert.

Die Junggesellen hier auf der Deponie feiern Party Bernd Petri Ornithologe