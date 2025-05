Mauersegler kommt durch

Die Population der Mauersegler wächst in Mitteldeutschland. In Sachsen wurden rund 10 % mehr Tiere gezählt, in Thüringen sogar 23%. Ein echter Aufschwung? Vielleicht – doch man sollte vorsichtig bleiben: Das sonnige Wetter während des Zählwochenendes spielte den Beobachtenden in die Karten. Im Vorjahr war es regnerisch, was sich direkt auf die Zahlen auswirkt.

Langfristig zeigen die Bestände immerhin eine leicht positive Entwicklung. Und doch steht der anpassungsfähige Vogel weltweit unter Druck.

Diese Langstreckenzieher, die Insekten fressen, haben große Probleme mit dem Klimawandel und mit dem Insektensterben weltweit. Und speziell den Mauerseglern wird es unter den Dächern sehr heiß, weshalb es immer weniger gut geeignete Nistplätze gibt. René Sievert

Warum wachsende Zahlen nicht immer gut sind

Mehr beobachtete Vögel wie im Fall der Mauersegler – klingt erstmal erfreulich. Doch nicht jede Zunahme ist ein gutes Zeichen. "Man muss bedenken: Wir zählen vor allem in Städten und Dörfern", erklärt René Sievert. Einige Arten, wie etwa die Ringeltaube, legen dort deutlich zu – in Leipzig etwa schon seit Jahren. Doch in ihren ursprünglichen Lebensräumen, etwa in der Agrarlandschaft, gehen die Bestände zurück. Ein positiver Trend in den Städten ist also nicht automatisch ein gutes Zeichen für die Natur insgesamt.

Schaut auf die Amseln

Es gibt allerdings Vogelarten, um die man sich ernsthaft Sorgen machen muss. Zum Beispiel hat sich die Zahl der in Mitteldeutschland gezählten Amseln in den letzten drei Jahren in Sachsen-Anhalt halbiert. (von 3.380 Einzelwesen 2022 auf 1.697 im Jahr 2025). Auch die sächsischen und thüringischen Amseln sind Teil des unerfreulichen Trends: Vor drei Jahren wurden in diesen Teilen Mitteldeutschlands anderthalbmal so viele Amseln gesichtet wie 2025. Bildrechte: IMAGO / Guido Schiefer

Der wahrscheinliche Grund dafür kann das Usutu-Virus sein, berichten NABU-Spezialisten. Eine Infektion mit dem Virus verläuft vor allem unter Amseln tödlich, was den Bruterfolg im Vorjahr deutlich beeinflusst haben kann und sich nun offenbar in den Sichtungen niederschlägt.

Feldsperling und Blaumeise - auch unter Gefahr?