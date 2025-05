Stunde der Gartenvögel – falls Sie noch nie davon gehört haben, dann können Sie jetzt noch etwas lernen. Es ist eines der größten Events für Citizen Scientists, also Menschen, die sich gern als Hobbyforscher betätigen. Im vergangenen Jahr waren das bundesweit immerhin 58.928 Vogelfreunde und -freundinnen, die eine Stunde lang in Gärten und Parks oder auch einfach nur vom Balkon aus Vögel beobachtet und gezählt haben. Der Naturschutzbund Nabu möchte so nicht nur für die Natur begeistern, sondern auch herausfinden, wie es den Vögeln geht, wie sich die Bestände verändern. "Das ist bereits unsere 21. Gartenvogelzählung. Über die vielen Jahre ist ein einzigartiger Datenbestand zu den Vogelarten im Siedlungsraum in ganz Deutschland entstanden. Auf Grundlage der festgestellten Beobachtungstrends können wir Arten gezielt schützen", sagt Maria Vlaic, Vorsitzende des NABU Sachsen.

Und wenn gezählt wird, dann gibt es natürlich Ergebnisse. 2024 sahen sie wie folgt aus. Die Top 5 der Vögel, die bundesweit gezählt wurden, waren: Haussperling, Amsel, Kohlmeise, Star, Blaumeise. Auch in Thüringen lagen die fünf auf genau diesen Plätzen. In Sachsen und Sachsen-Anhalt dagegen tanzten Star und Amsel ein wenig aus der Reihe. Die Top 5 dort waren: Haussperling, Star, Kohlmeise, Amsel, Blaumeise. Den Amseln gilt in diesem Jahr auch das besondere Augenmerk der Naturschützer. "Im vergangenen Sommer haben wir Hinweise erhalten, dass sich das tödliche Usutu-Virus wieder stärker in den Populationen ausgebreitet hat. Wir wollen sehen, ob und in welchen Regionen genau sich das in den Meldungen von Amseln niederschlägt", so Vlaic. So waren bei der "Stunde der Wintervögel" in Sachsen im Januar 18 Prozent weniger Amseln gesichtet worden. Aber auch bei vielen anderen Vögeln zeigt sich seit Jahren ein rückläufiger Trend, was man leicht an den Ergebnistabellen erkennen kann.