In diesen Tagen könnte man gelegentlich das Gefühl bekommen, die Welt sei nicht mehr zu retten. Außer natürlich, man hat einen Garten. Vermutlich hat es etwas mit Selbstwirksamkeit zu tun, dem Gefühl, aus eigener Kraft Herausforderungen zu meistern, mit den eigenen Händen etwas zu schaffen. Wer einmal beim Gärtnern die Erde zwischen seinen Fingern gespürt hat, kann schnell süchtig werden. So viel zur Psychologie. Denn eigentlich geht es hier ums Essen. Und da kommen Forscher aus Sachsen-Anhalt ins Spiel. Die möchten Gärtnerinnen und Gärtner zu Hobbyforschern machen, die mithelfen, dass wir auch in Zukunft gutes und gesundes Essen haben. Am besten das, was wir heute gern als "Superfood" bezeichnen.