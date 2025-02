Bisher waren das aber alles exemplarische Fälle, so wie eben die Tigermücke in Deutschland. Am iDiv haben die Forschenden jetzt System in die Sache gebracht und über 40.000 Datensätze aus der ganzen Welt analysiert und im renommierten Fachblatt Nature veröffentlicht: "Wir konnten damit ganz allgemeine Muster feststellen – im Meer, an Land, in allen Ökosystemen und weltweit, dass das eben stattfindet, sowohl mit der Erwärmung des Klimas als auch mit der Abkühlung an anderen Orten." Damit liegt erstmals ein Beleg vor, dass mit dem Klimawandel überall auf der Welt eine Veränderung der Arten-Zusammensetzung in den einzelnen Ökosystemen stattfindet.

Biodiversität: Das Kartenspiel der Arten wird neu durchgemischt …

Brose vergleicht das mit den Karten in einem Pokerspiel, wobei sich die besten Kartenblätter über die Jahrmillionen durchgesetzt haben: "Das heißt, im Laufe der Millionen Jahre wurde das Kartenblatt immer besser. Und jetzt ist man mit einem optimalen Kartenblatt für die Bedingungen hier am Start." Allerdings ändert jetzt der Mensch die Bedingungen sehr schnell und mischt das Kartenblatt gehörig durch, obwohl es vorher weitestgehend perfekt war. Naheliegenderweise sorgen sich die Forschenden, dass die Ökosysteme mit dieser rasanten Veränderung nicht mithalten können.

… aber kommen die Ökosysteme beim Durchmischen hinterher?

Arten sind zwar bis zu einem gewissen Grad in der Lage, sich an neue Umstände anzupassen. Das funktioniert aber am besten, wenn die Lebensräume möglichst vielfältig sind, erklärt Ulrich Brose. "Wir hatten das vorher schon in einzelnen Experimenten gesehen, dass die Tiere und Pflanzen, die in sehr einfachen Landschaften leben, zum Beispiel die sehr stark vom Menschen geprägt sind, die werden besonders stark betroffen. Hier haben wir vierzig bis fünfzig Prozent Veränderung der Artenzusammensetzung pro Jahrzehnt." Bildrechte: imago images/Oliver Willikonsky

Das kennen wir von uns selbst: Wenn es uns Menschen zu heiß wird – diese Fälle haben zugenommen –, begeben wir uns in klimatisierte Räumlichkeiten oder suchen uns zumindest ein schattiges Plätzen. Auf dem offenen Feld oder in einer Betonwüste ist das aber schwierig. Vor allem, wenn dann noch eine Autobahn im Weg ist. Andere Arten haben es da im menschlich geprägten Umfeld auf der Suche nach kühleren Orten noch schwerer. Und wenn eine Art mit den neuen Umständen nicht klarkommt, nimmt eine andere ihren Platz ein, so viel steht fest.

Wenn die Artenzusammensetzung sich so verschiebt, was sind eigentlich die Konsequenzen? Prof. Dr. Ulrich Brose Biodiversitätsforschungszentrum iDiv