Treibhausgas CO2-Konzentration in der Atmosphäre: Keine Trendwende

28. Oktober 2024, 12:47 Uhr

Seit Beginn der Menschengeschichte ist die Konzentration der klimaschädlichen Gase noch nie so schnell so stark gestiegen wie in den vergangenen 20 Jahren. Das berichtet die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf in ihrem aktuellen Treibhausgas-Bulletin.