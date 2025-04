Forscher vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung (ZALF) warnen vor hohen Getreidepreisen in Folge der Dürre in Osteuropa. Durch ausbleibenden Regen seien die Böden in weiten Teilen Polens, Weißrusslands und der Ukraine viel zu trocken. Wie Daten des Klimadienstes Clim4Cast zeigen, sei die Bodenfeuchte in diesem Jahr im Vergleich zum vieljährigen Durchschnitt außergewöhnlich gering.