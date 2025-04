Nachdem es jetzt seit Wochen überwiegend trocken gewesen ist, ruft der ausbleibende Regen immer mehr Sorge hervor. Und in den kommenden Tagen steht keine Trendwende an. Es falle "allenfalls in homöopathischen Mengen" Regen, sagte Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Es ist bereits die Rede von einer "außergewöhnlichen Trockenperiode". Der DWD erwartet jedoch am Wochenende einen Umschwung zu wechselhaftem Wetter. Erste Schauer und Gewitter könnten am Sonntag von Westen her nach Deutschland ziehen, heißt es.