Wasser, Sonne und CO2 benötigen Bäume für ihr Wachstum. Und alles muss in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Um dies zu gewährleisten, haben Bäume ein ausgeklügeltes System entwickelt, wie sie die Wasser- und CO2-Versorgung regulieren können. Ihr "Werkzeug": kleine Spaltöffnungen, in der Regel an der Unterseite der Blätter, sogenannte "Stomata". Diese haben Forschende der Universität Basel nun genauer untersucht.

Die normale Regulierung: Die Bäume öffnen bei Sonnenaufgang die Stomata und nehmen dadurch CO2 auf. Gleichzeitig verdunsten sie Wasser und erzeugen dadurch einen Unterdruck, der in der Nacht dann neues Wasser aus den Wurzeln in Kronenrichtung und damit in die Blätter transportiert. Wenn es dabei zu viel regnet, also zu viel Wasser in den Blättern ankommt, wird dieser Überschuss ebenfalls über die Spalten an die Umgebung abgegeben. Regnet es zu wenig, schließen sich die Spalten und das Wasser bleibt im Baum. Das Problem dabei ist nur: Photosynthese und CO2-Aufnahme, also die Umwandlung der Sonneneinstrahlung durch die Bäume, findet nur bei geöffneten Stomata statt, also nur dann, wenn genug Wasser vorhanden ist.