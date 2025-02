Seltener Applaus in der Ewigen Stadt: Bei der Wiederaufnahme der UN-Artenschutzkonferenz (COP 16) in Rom haben sich fast 200 Länder auf einen mehrjährigen Finanzierungsplan für den Schutz von Natur und Artenvielfalt geeinigt. Die Einigung gelang in letzter Minute, heißt es. Das eigentliche Treffen fand bereits im Herbst 2024 im kolumbianischen Cali statt, wo kein Beschluss hinsichtlich der Finanzierung des Weltnaturschutzes erzielt werden konnte. Die in der Öffentlichkeit weniger beachtete globale Biodiversitätskrise steht im engen Zusammenhang mit der Klimakrise und bildet mit ihr eine weltweite Universalkrise.