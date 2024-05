Auch die Überschwemmungen von 2002 und 2013 waren Folge einer Vb-Wetterlage. Nun sind also wieder elf Jahre vergangen, und das nächste Vb-Extremregen-Tief droht zu entstehen. Was das für Regenmengen mitbringen kann, zeigt ein Blick zurück auf das Jahr 2002, genauer gesagt den damaligen August.

Über die Jahrzehnte hinweg fallen im August im Osterzgebirge durchschnittlich etwa 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Im ganzen Monat – wohlgemerkt. Es können auch mal 50 oder 200 sein, aber mehr normalerweise nicht. Und dann gab es diesen 12. August 2002, an dem es rund um die Wetterstation im Altenberger Ortsteil Zinnwald-Georgenfeld so schüttete wie noch nie zuvor. 312 Liter pro Quadratmeter in nur 24 Stunden, dreimal so viel wie normalerweise im ganzen Monat, mehr, als jemals sonst in Deutschland an einem einzigen Tag gemessen wurde.