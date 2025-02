Ein Ausstieg beim Verbau von Verbrennungsmotoren in Neuwagen trägt nicht zum Untergang der Automobilindustrie bei, sondern zu deren positiven Zukunftsaussichten. Zu diesem Ergebnis kommen eine Reihe von Forschenden unterschiedlicher Institute in Deutschland und Europa. In einer Handlungsempfehlung an die Politik legen die Fachleute dar, warum ein Aufweichen des Zeitplans beim Verbrennerausstieg aus ökonomischer Sicht nicht sinnvoll sei.